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الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة مصر وعدم السفر إليها

Wed Jul 3, 2013 7:03am GMT
 
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الكويت 3 يوليو تموز (رويترز) - دعت الكويت اليوم الاربعاء رعاياها إلى سرعة مغادرة مصر وعدم السفر إليها بسبب التوترات السياسية والأمنية التي تشهدها حاليا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن سفير دولة الكويت لدى القاهرة رشيد الحمد قوله "إن على جميع الرعايا الكويتيين المتواجدين في مصر مغادرتها على وجه السرعة نظرا للتطورات والاحداث التي تشهدها مختلف أرجاء الجمهورية."

كما دعا الراغبين بالسفر إلى مصر إلى عدم السفر اليها في الوقت الراهن في ظل الاوضاع الحالية غير المستقرة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير منير البويطي)
 