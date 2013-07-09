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تصحيح رسمي-التضخم السنوي في الكويت يرتفع إلى 3% في مايو

Tue Jul 9, 2013 8:18am GMT
 
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(إعادة لخبر أرسل في 4 يوليو تموز لتصحيح التضخم الشهري بعد تعديل
مكتب الإحصاءات لبيانات نشرتها وكالة كونا)
    الكويت 4 يوليو تموز (رويترز) - نشر مكتب الإحصاءات الكويتي
البيانات التالية لأسعار المستهلكين في مايو أيار: 
    
تضخم أسعار المستهلكين (%)    مايو 2013    أبريل 2013    مايو
2012
 التغير الشهري               0.0           0.3          -0.2
 التغير السنوي               3.0           2.8           3.1
    ملحوظة: زادت أسعار الغذاء التي تشكل 18 بالمئة من سلة الأسعار
6.3 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار و0.1 بالمئة عن الشهر
السابق.
    غير مكتب الإحصاءات أوزان مؤشر أسعار المستهلكين لبيانات أبريل
نيسان. وسنة الأساس هي 2007.
    توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في أبريل نيسان أن يبلغ
التضخم 3.5 بالمئة في المتوسط في 2013 ارتفاعا من 3.3 بالمئة العام
الماضي.

 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية)
 