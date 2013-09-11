مقدمة 1-محافظ المركزي المصري: الكويت تودع ملياري دولار بالبنك الأسبوع القادم

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القاهرة 11 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إن الكويت ستودع مساعدات بقيمة ملياري دولار في البنك المركزي المصري في الأسبوع القادم.

وقال رامز لقناة العربية التلفزيونية إن الوديعة ستكون لأجل خمس سنوات.

وتعهدت الكويت في يوليو تموز بمساعدات لمصر قيمتها أربعة مليارات دولار في حين تعهدت السعودية والامارات بثمانية مليارات دولار إجمالا بعدما عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن حزمة المساعدت تشمل وديعة بالبنك المركزي بقيمة ملياري دولار ومنحة بمليار دولار ومنتجات نفطية بمليار أخرى.

ومن المتوقع أن يساعد الدعم الخليجي مصر على تفادي أزمة في ميزان المدفوعات والتغلب على نقص الوقود الذي ساهم في تأجيج الغضب الشعبي ضد مرسي.

كما تخفف المساعدات الضغط على مصر لانجاز محادثات قائمة منذ فترة طويلة مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار. لكن محللين يقولون إن العجز المالي المتنامي سيظل يشكل تحديا كبيرا للحكومة المصرية.