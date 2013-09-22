تباطؤ طفيف للمعروض النقدي الكويتي في يوليو

22 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت بيانات لبنك الكويت المركزي اليوم الأحد تباطؤ نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 10.6 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز من 11.2 بالمئة في يونيو حزيران. ونما الاقراض المصرفي للقطاع الخاص 3.9 بالمئة في يوليو بعد نموه أربعة بالمئة في الشهر السابق. المعروض النقدي (%) نهاية يوليو نهاية يونيو نهاية يوليو 2013 2013 2012 التغير السنوي في (ن1) 14.8 18.2 10.4 التغير السنوي في (ن2) 10.6 11.2 6.5 التغير السنوي في (ن2-ن1) 9.6 8.9 5.0 مطالبات البنوك للقطاع الخاص 3.9 4.0 (4.3) 4.9 الأصول الأجنبية للمركزي بالمليار دينار 7.995 8.347 7.2005 التغير السنوي (%) 11.0 14.2 15.2 ملحوظة: النسب المئوية حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. أرقام يونيو معدلة تعديلا بسيطا والقراءة السابقة بين أقواس. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)