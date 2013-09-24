الكويت توسع المستفيدين من قانون صندوق الأسرة

الكويت 24 سبتمبر أيلول (رويترز) - وسعت الكويت من دائرة المستفيدين من قانون صندوق دعم الأسرة الذي يتم بموجبه إسقاط فوائد القروض الإستهلاكية عن شريحة من المواطنين الحاصلين على قروض تقليدية ليشمل بعض عملاء البنوك الإسلامية.

وأقر البرلمان الكويتي في ابريل نيسان قانونا يسمح للحكومة بإنفاق ما يصل إلى 744 مليون دينار (2.6 مليار دولار) من أجل شراء ديون المواطنين الناتجة عن قروض استهلاكية حصلوا عليها من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية قبل نهاية مارس آذار 2008 مع اعفائهم من فوائد هذه القروض وإعادة جدولة ما تبقى منها وفقا لأقساط مريحة يحددونها هم بأنفسهم.

وأثار القانون انذاك جدلا في البلاد لأنه لم يقدم أية اعفاءات أو تسهيلات مماثلة للمقترضين من بنوك وشركات إسلامية.

وقال الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في تصريح نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن التعديل الجديد جاء "ليشمل القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية التي تحولت الى النظام الاسلامي ولم يتم تحويل تلك القروض إلى عمليات تمويل اسلامية."