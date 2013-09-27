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التضخم السنوي في الكويت يتباطأ إلى 2.5% في أغسطس

Fri Sep 27, 2013 1:36pm GMT
 
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27 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية
الرسمية إن مكتب الإحصاءات الكويتي أصدر البيانات التالية لأسعار
المستهلكين في أغسطس آب:
    
تضخم أسعار المستهلكين (%)    أغسطس 2013    يوليو 2013    أغسطس
2012
 التغير الشهري               0.1           0.2           0.4
 التغير السنوي               2.5           2.9           3.1
    ملحوظة: زادت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18
بالمئة من نفقات المستهلكين 5.2 بالمئة على أساس سنوي و0.5 بالمئة
عن الشهر السابق.
    توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في ابريل نيسان أن يبلغ
التضخم 3.5 بالمئة في المتوسط في 2013 ارتفاعا من 3.3 بالمئة العام
الماضي.

 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية)
 