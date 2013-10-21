وزير المالية: الكويت بصدد مراجعة سياسة الدعم
الكويت 21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح في تصريحات بثها تلفزيون العربية اليوم الإثنين إن بلاده بصدد مراجعة سياسة دعم السلع والخدمات.
وقال إن السياسة الجديدة تهدف لأن يكون "الدعم موجه لمستحقيه فقط.. وهذا أمر مطبق في كل دول العالم."
وأكد الشيخ سالم ضرورة ألا يتأثر "السواد الأعظم" من المواطنين الكويتين بهذه السياسة الجديدة.
وأوضح أن المراجعة ستشمل مختلف أنواع الدعم بهدف "خلق مصادر أخرى للإيرادات غير النفطية."
وتقدم الكويت الغنية بالنفط وعضو منظمة أوبك للمواطنين أنواعا مختلفة من الدعم تشمل الوقود والكهرباء والسلع الغذائية.
(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
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