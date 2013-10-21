وزير مالية الكويت ينفي عزم الحكومة رفع الدعم المقدم للمواطنين

الكويت 21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - نفى وزير مالية الكويت الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي عن عزم الحكومة رفع الدعم المقدم للمواطنين.

جاء هذا النفي في خبر مقتضب بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعد لحظات من بث قناة العربية مقابلة مع الوزير قال فيها إن بلاده بصدد مراجعة سياسة دعم السلع والخدمات بحيث يكون "الدعم موجه لمستحقيه فقط.. وهذا أمر مطبق في كل دول العالم."

ونقلت الوكالة الرسمية عن الوزير قوله "ان ما جاء في مقابلته المتلفزة مع احدى القنوات الفضائية العربية في هذا الشأن كان يتمحور حول دراسة تقييم وترشيد الدعم المقدم للمواطنين وليس رفعه."

وأكد حرص الحكومة على عدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين أصحاب الدخول المتدنية بل المحافظة على المستوى المعيشي لهم.