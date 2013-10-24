موجز لأهم الأنباء الساعة 0001 بتوقيت جرينتش

واشنطن 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - واشنطن - قال مسؤول أمريكي كبير يوم الاربعاء إن مبعوث الامم المتحدة للسلام في سوريا الاخضر الابراهيمي سيجتمع مع مسؤولين امريكيين وروس في سويسرا الشهر القادم لمحاولة تمهيد الطريق لعقد مؤتمر شامل للسلام في سوريا في جنيف.

القاهرة - قال طاهر عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) يوم الأربعاء إن مصر لا ترغب في استيراد الغاز من إسرائيل بل تريد التركيز على خطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.

بيروت - ذكرت وسائل اعلام حكومية ان التيار الكهربائي انقطع في محافظات سوريا بما في ذلك العاصمة دمشق يوم الاربعاء بعد ان هاجمت قوات المعارضة خطا لأنابيب الغاز.

أوسلو - قال وزير الخارجية النرويجي الجديد بورج برانداه يوم الأربعاء إن بلاده تدرس طلبا أمريكيا للمساعدة في تدمير الأسلحة الكيماوية السورية لكنها تفتقر للخبرة والمعدات اللازمة ومواقع لتخزين النفايات المتخلفة.

بيروت - قال نشطاء وعمال إغاثة يوم الأربعاء إن الجيش السوري أغلق طرق التهريب القليلة الباقية المؤدية إلى ضواحي دمشق الشرقية المحاصرة ليزيد من التضييق على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة قرب العاصمة.

بيروت - قال ناشطون يوم الاربعاء ان السلطات السورية أفرجت عن عشر نساء وضعن في السجن لمساعدتهن المعارضة وهي الدفعة الاولى من 126 امرأة ينتظر الافراج عنهن في اطار اتفاق لمبادلة الرهائن.

تونس - قتل ستة من أفراد الشرطة التونسية في اشتباكات مسلحة مع متشددين في مدينة سيدي بوزيد جنوبي العاصمة يوم الاربعاء مع قيام الحكومة بحملة على المقاتلين الإسلاميين الذين يستغلون الفوضى السائدة في ليبيا للحصول على السلاح والتدريب على القتال.

تونس - قال رئيس الوزراء التونسي يوم الاربعاء انه يتعهد باستقالة حكومته بعد الوصول لاتفاق مع المعارضة على تشكيل حكومة ادارة اعمال تقود البلاد الى انتخابات جديدة.