قمة رويترز-زين للاتصالات الكويتية تتطلع إلى التوسع في شمال أفريقيا

من سيلفيا ويستال

الكويت 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لمجموعة زين للاتصالات الكويتية إن شركته تسعى للتوسع في شمال أفريقيا عبر الاستحواذ على حصص مسيطرة بشركات أو اقتناص عقود إدارة.

ويبدو التوسع الخارجي نقطة تحول‭ ‬جذري في استراتيجية الشركة بعدما باعت معظم أصولها بأفريقيا لشركة بهارتي ايرتل الهندية مقابل تسعة مليارات دولار عام 2010 وحاولت دون جدوى بيع حصتها في زين السعودية عام 2011.

وسيكون هذا القرار أيضا بمثابة عودة للثقة في بيئة الاستثمار بشمال أفريقيا التي أفسدتها الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011.

وتمتلك زين التي تقدم خدماتها في ثماني دول أغلبها بالشرق الأوسط ومنها العراق والسعودية حصة 15.5 في المئة في شركة اينوي للمحمول بالمغرب لكن ليس لها نشاط آخر في شمال أفريقيا.

وقال الرئيس التنفيذي سكوت جيجنهايمر في مقابلة في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط إن الشركة الكويتية تود زيادة حيازتها في الشركة المغربية وتسعى للسيطرة الإدارية على شركات أخرى في دول شمال أفريقيا الناطقة بالعربية كلما سنحت الفرصة حسبما.

واعتبر جيجنهايمر شمال أفريقيا منطقة مناسبة لمحفظة زين الحالية فيما يخص التحالفات التسويقية والتشغيلية.

وقال "شمال أفريقيا مهم جدا وتوجد دائما فرص ناشئة هناك. نتطلع إلى (الاستثمار بالمنطقة) عموما سواء في تونس أو الجزائر أو المغرب. زيادة حصتنا هناك مهم لنا."