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كونا: التضخم السنوي في الكويت يرتفع إلى 2.9% في سبتمبر

Tue Oct 29, 2013 11:57am GMT
 
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29 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية
اليوم الثلاثاء إن مكتب الإحصاءات أصدر البيانات التالية لأسعار
المستهلكين في سبتمبر أيلول:
    
تضخم أسعار المستهلكين (%)    سبتمبر 2013    أغسطس 2013    سبتمبر
2012
 التغير الشهري               0.4           0.1           0.1
 التغير السنوي               2.9           2.5           2.6
    ملحوظة: قفزت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18
بالمئة من نفقات المستهلكين 4.5 بالمئة على أساس سنوي لكنها تراجعت
0.1 بالمئة عن الشهر السابق.
    ولم تذكر كونا معدل التغير في تكاليف الإسكان التي تشكل 29
بالمئة من نفقات المستهلكين.
    توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في سبتمبر أيلول أن يبلغ
التضخم 3.4 بالمئة في المتوسط في 2013 وأربعة بالمئة في 2014.

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 