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نمو الإقراض المصرفي الكويتي بأعلى مستوى في 13 شهرا في سبتمبر

Tue Oct 29, 2013 11:51am GMT
 
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29 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات بنك الكويت
المركزي اليوم الثلاثاء تسارع نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 9.6
بالمئة على أساس سنوي في نهاية سبتمبر أيلول مقارنة مع قراة معدلة
تبلغ 8.2 بالمئة في الشهر السابق.
    ونما الإقراض المصرفي للقطاع الخاص 4.9 بالمئة على أساس سنوي
في سبتمبر أيلول وهو أسرع ايقاع منذ أغسطس آب 2012 وبعد زيادة 4.7
بالمئة في أغسطس آب الماضي.
    
المعروض النقدي (%)          سبتمبر 2013   أغسطس 2013   سبتمبر
2012
التغير السنوي في (ن1)          20.8         10.3        14.5
التغير السنوي في (ن2)          9.6         8.2 (8.1)    5.9
 التغير السنوي في (ن2-ن1)      6.1         7.5 (7.4)    3.4
مطالبات البنوك للقطاع الخاص      4.9         4.7        4.7
    
الأصول الأجنبية للبنك المركزي 
 بالمليار دينار          8.110    8.117        7.132
التغير السنوي (%)          13.7        7.2        12.9
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية.
القراءة السابقة بين قوسين.

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 