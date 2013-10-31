مقدمة 1-غلق أجزاء من مصفاة عبد الله الكويتية لإجراء صيانة

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الكويت 31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبد الله الكويتية اليوم الخميس إن أجزاء من المصفاة أغلقت لإجراء أعمال صيانة من المتوقع أن تستمر حتى 27 نوفمبر تشرين الثاني لكن العمل لن يؤثر على وحدات تقطير الخام.

كانت شركة البترول الوطنية الكويتية بدأت الغلق المقرر لثلاث وحدات لاسترجاع الكبريت ووحدة هيدروجين ووحدة لإزالة الكبريت في 20 أكتوبر تشرين الأول.

وقال أحمد الجيماز للصحفيين خلال زيارة للمصفاة إن من المتوقع استئناف العمل في الوحدات الخمس بنهاية نوفمبر تشرين الثاني واستبعد تأثر وحدة معالجة النفط التي تبلغ طاقتها 270 ألف برميل يوميا.

وكان حريق قد دمر وحدات تقطير الخام التي تبلغ طاقتها 80 ألف برميل يوميا يوم 21 أغسطس آب وقالت شركة البترول الوطنية في ذلك الحين إن اصلاح الوحدات قد يستغرق نحو ثلاثة أسابيع.