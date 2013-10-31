ارتفاع طفيف لأرباح بنك الخليج الكويتي في الربع/3

الكويت 31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنها بنك الخليج الكويتي اليوم الخميس تحقيق ارتفاع طفيف في نتائجه الفصلية للربع الثالث.

وطبقا لحسابات رويترز فقد بلغت أرباح بنك الخليج 9.8 مليون دينار (34.8 مليون دولار) في الربع الثالث من 2013 مقابل 9.6 مليون دينار قبل عام.

وقال البنك في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه إن صافي الأرباح بلغ 24.1 مليون دينار للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل 22.4 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وأكد البنك أنه قام بزيادة المخصصات العامة الاحترازية إلى 150 مليون دينار دون توضيح لحجم أو نسبة الزيادة.