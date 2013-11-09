مصحح-الكويت تتوقع أن تبقي اوبك على سقف انتاجها دون تغيير

(لتصحيح المعنى في الفقرة الثانية)

نيودلهي 9 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي مصطفى الشمالي اليوم السبت إنه يتوقع أن تبقي اوبك على سقف انتاجها دون تغيير خلال اجتماعها المقبل.

والكويت عضو اوبك التي تضخ أكثر من ثلث انتاج العالم من النفط. واجتماع اوبك المقبل في الرابع من ديسمبر كانون الأول في فيينا حيث من المقرر أن تقرر ما إذا كانت ستعدل من سقف انتاجها.

والشمالي هو نائب رئيس الوزراء الكويتي أيضا ويزور نيودلهي ضمن وفد يرأسه رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح. وقال الشمالي إن الكويت لا تشعر بقلق من زيادة امدادات النفط الصخري الأمريكي.

وتوقعت اوبك في تقريرها السنوي (آفاق النفط العالمية) الذي نشر يوم الخميس تراجع الطلب العالمي على انتاجها من النفط خلال السنوات الخمس المقبلة بسبب تزايد المعروض من خارج المنظمة المؤلفة من 12 عضوا بسبب طفرة النفط الصخري ومصادر منافسة أخرى.