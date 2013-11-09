مقدمة 1-الكويت تتوقع أن تبقي اوبك على سقف انتاجها دون تغيير

(لإضافة تفاصيل)

نيودلهي 9 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي مصطفى الشمالي اليوم السبت إنه يتوقع أن تبقي اوبك على سقف انتاجها دون تغيير خلال اجتماعها المقبل.

والكويت عضو في اوبك التي تضخ أكثر من ثلث انتاج العالم من النفط. وسيعقد اجتماع اوبك المقبل في الرابع من ديسمبر كانون الأول في فيينا لن تقرر ما إذا كانت ستعدل من سقف انتاجها.

وقال الشمالي إنه سيجري خلال اجتماع اوبك بحث كل شيء يتعلق بالأسعار والانتاج مضيفا أنه يعتقد أن اوبك ستبقي على سقف انتاجها دون تغيير.

وقال أيضا إن الكويت تنتج حاليا 2.9 مليون برميل يوميا من النفط ولديها قدرة على انتاج 3.2 مليون برميل يوميا.

وتابع أن بامكان الكويت تحقيق قدرة انتاجية تبلغ أربعة ملايين برميل من النفط يوميا بحلول عام 2020 .

والشمالي هو نائب رئيس الوزراء الكويتي أيضا ويزور نيودلهي ضمن وفد يرأسه رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح. وقال الشمالي إن الكويت لا تشعر بقلق من زيادة امدادات النفط الصخري الأمريكي.

وتوقعت أوبك في تقريرها السنوي (آفاق النفط العالمية) الذي نشر يوم الخميس تراجع الطلب العالمي على انتاجها من النفط خلال السنوات الخمس المقبلة بسبب زيادة المعروض من خارج المنظمة المؤلفة من 12 عضوا بسبب طفرة النفط الصخري ومصادر منافسة أخرى.