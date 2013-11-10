وزير النفط العماني ينتقد ثقافة دعم الطاقة في الخليج

من دانييل فينرن

أبوظبي 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال وزير النفط والغاز العماني اليوم الأحد إن برامج دعم أسعار البنزين والكهرباء تسبب هدرا ضخما في الطاقة بمنطقة الخليج وتهدد اقتصاداتها وذلك في تحذير رسمي نادر بشأن تنامي الطلب في المنطقة.

وتدعم دول مجلس التعاون الخليجي الست أسعار الطاقة دعما كبيرا مما يقلل حوافز ترشيد الاستهلاك وسط نمو سكاني سريع.

وتحتل السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم المركز السادس عالميا كأكبر مستهلك للخام رغم أن اقتصاد المملكة يأتي في المرتبة العشرين بين أكبر اقتصادات العالم. ودول مجلس التعاون الخليجي من أقل الدول في ترشيد استخدام الطاقة على مستوى العالم.

وتؤدي الزيادة الضخمة في الطلب المحلي إلى كبح صادرات الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان من الغاز.

وقال الوزير محمد بن حمد الرمحي خلال مؤتمر للطاقة في أبوظبي إن منطقة الخليج تهدر كميات كبيرة من الطاقة وإن استهلاكها أصبح يشكل تهديدا ومشكلة خطيرة مضيفا أن الدعم أصبح المشكلة الكبيرة وأن دول المنطقة بحاجة إلى زيادة أسعار البنزين والكهرباء.

وقال "في بعض الدول بمنطقتنا الكهرباء بالمجان والناس يبقون أجهزة التكييف تعمل طوال الصيف حتى عندما يسافرون لقضاء العطلات. هذه جريمة.

"أحجام السيارات تزيد واستهلاكنا يزيد والسعر شبه مجاني. ينبغي أن نبعث بإشارة إلى جيوب الناس."