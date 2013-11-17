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تراجع طفيف في الفائض التجاري للكويت على أساس سنوي في الربع/2

Sun Nov 17, 2013 8:51am GMT
 
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17 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك
المركزي الكويتي اليوم الأحد أن فائض التجارة الخارجية للكويت سجل
تراجعا طفيفا إلى 6.1 مليار دينار (21.6 مليار دولار) في الفترة
بين أبريل نيسان ويونيو حزيران مقارنة مع 6.2 مليار دينار في الربع
المقابل من عام 2012.
    
التجارة الخارجية للكويت  الربع/2-2013  الربع/1-2013 
الربع/2-2012
بالمليار دينار
الصادرات                8.000         7.749 (7.771)   8.047 
صادرات النفط            7.638         7.382 (7.404)   7.692
الواردات                1.935         1.864           1.810
الفائض                  6.065         5.885 (5.907)   6.236
    
نسبة التغيرات السنوية بالدينار
الصادرات الاسمية        -0.6           -12.5         
الواردات الاسمية         6.9            3.4        
    
    ملحوظة: أرقام صادرات النفط هي تقديرات للبنك المركزي.
التغيرات بالنسبة المئوية هي حسابات لرويترز من واقع البيانات
الرسمية. الأرقام الواردة بين الأقواس هي بيانات معلنة سابقا.
    توقع محللون في استطلاع لرويترز في سبتمبر أيلول أن يصل الفائض
في ميزان المعاملات الجارية الكويتي إلى 36.0 بالمئة من الناتج
المحلي الإجمالي في عام 2013 وإلى 34.5 بالمئة في 2014.

 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 