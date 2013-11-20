موجز لأهم الأنباء الساعة 0001 بتوقيت جرينتش

بيروت 20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال الجيش السوري انه طرد مقاتلي المعارضة من بلدة قارة الجنوبية وعزز قبضته على طريق سريع يربط العاصمة دمشق بمعاقل للحكومة على طول ساحل البحر المتوسط.

موسكو - قال نائب وزير خارجية إيران يوم الثلاثاء إن بلاده ترى أنه يمكن عقد مؤتمر سلام دولي بشأن سوريا قريبا إلا أن فصائل المعارضة السورية لم تلتزم بعد بالمؤتمر بشكل كامل.

أمستردام/الأمم المتحدة - قالت مصادر مطلعة على المناقشات الجارية في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إن اسلحة سوريا الكيماوية قد يتم التعامل معها وتدميرها في البحر.

موسكو - قالت روسيا يوم الثلاثاء ان وضع حد لأنشطة "الارهابيين" الذين يقاتلون في سوريا يجب ان يكون من بين الموضوعات التي تتصدر جدول اعمال مؤتمر السلام في جنيف.

القاهرة - أطلقت قوات الأمن المصرية قنابل الغاز المسيل للدموع على محتجين في ميدان التحرير مساء يوم الثلاثاء لإبعادهم عن مبنى جامعة الدول العربية الذي قالت مصادر أمنية إن المحتجين رشقوا قوات تأمينه بالحجارة.

القدس - أيدت المحكمة الإسرائيلية العليا يوم الثلاثاء استمرار حبس فلسطيني محتجز دون محاكمة منذ اكثر من ثلاث سنوات للاشتباه في انه خبير أسلحة بيولوجية بتنظيم القاعدة.

واشنطن - حاول البيت الأبيض التهوين من أثر تخفيف للعقوبات الاقتصادية سيتم تنفيذه بموجب اتفاق نووي يجري التفاوض بشأنه مع إيران.وقالت سوزان رايس مستشارة الأمن القومي للرئيس الأمريكي باراك أوباما لشبكة تلفزيون سي.إن.إن إن قيمة الأصول الإيرانية التي سيفرج عنها بموجب الاتفاق تقل عن 10 مليارات دولار.