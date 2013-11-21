الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها إلى العراق في علامة على تحسن العلاقات

بغداد 21 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أرسلت الخطوط الجوية الكويتية أمس الأربعاء أولى رحلاتها المنتظمة إلى العراق منذ الغزو العراقي عام 1990 في دلالة جديدة على تحسن العلاقات بين البلدين الجارين.

وقال مدير إدارة مطار النجف الدولي مرتضى الموسوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية إن الخطوط الكويتية نقلت 100 مسافر إلى مدينة النجف الواقعة على مسافة 160 كيلومترا جنوبي بغداد مضيفا أن معظم الركاب من الشيعة الذين سافروا لزيارة "العتبات المقدسة" في المدينة.

وذكرت كونا أن الخطوط الكويتية تعتزم تسيير رحلتين أسبوعيا إلى النجف الأكثر أمنا من العاصمة بغداد التي تشهد تفجيرات شبه يومية.

وتحسنت العلاقات بين الكويت والعراق العام الماضي بعد تسوية ديون تعود لفترة حرب الخليج عام 1991.

وتعززت العلاقات أيضا بفضل سلسلة من الزيارات المتبادلة شارك فيها أمير الكويت ورئيس الوزراء العراقي.

واستأنفت شركة الخطوط الجوية العراقية رحلاتها بين بغداد والكويت في فبراير شباط للمرة الأولى منذ الغزو. غير أن معظم شركات الطيران الكبرى التي تستخدم هذا الخط مازالت تسير رحلاتها عبر مدن أخرى مثل دبي رغم أن المسافة بين العاصمتين العراقية والكويتية لا تتجاوز 560 كيلومترا.

وفي ديسمبر كانون الأول تنازلت الخطوط الجوية الكويتية عن دعاوى قضائية ضد نظيرتها العراقية مقابل تعويض قيمته 500 مليون دولار.