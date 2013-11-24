أو.اس.ان تحصل على تسهيل مالي قيمته 200 مليون دولار لأجل 5 سنوات

دبي 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شبكة أو.اس.ان لخدمات التلفزيون المدفوع ومقرها دبي اليوم الأحد إنها أبرمت صفقة للحصول على تسهيل مالي بقيمة 200 مليون دولار لأجل خمس سنوات في وقت تعتزم فيه إجراء طرح عام أولي.

وقالت الشبكة في بيان مشترك مع بنك المشرق المنظم للصفقة إن التسهيل المالي لقي إقبالا كبيرا مضيفة أن من بين البنوك المشاركة في التغطية باركليز بي.ال.سي وبي.ان.بي باريبا فورتيس وسيتي بنك وبنك اتش.اس.بي.سي الشرق الأوسط المحدود وبنك الكويت الوطني.

ولم يذكر البيان سعر الفائدة.

وقالت الشركة إنها ستستخدم عائدات التسهيل في تعزيز نموها ودعم أعمالها الأساسية.

كانت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) أكبر شركة كويتية للاستثمار المباشر قالت في يونيو حزيران إنها فوضت مجموعة روتشيلد المالية لتقديم المشورة بشأن طرح عام أولي لأسهم أو.اس.ان التي تملك فيها كيبكو حصة نسبتها 60.5 بالمئة.