وزير المواصلات يوقف رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية عن العمل

الكويت 25 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية سامي النصف اليوم الإثنين إنه قد تم إبلاغه بوقفه عن العمل بسبب خلاف حول صفقة شراء خمس طائرات مستعملة من شركة جت ايرويز الهندية كانت الشركة تعتزم إتمامها.

وقال النصف لرويترز إنه لم يذهب اليوم لمكتبه وأنه ينتظر "حتى يتبلور الموقف" وأنه يدرس اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قرار الإيقاف الذي صدر من وزير المواصلات عيسى الكندري.

وأوضح النصف أن سبب الإيقاف يعود لسوء فهم لمغزى المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس. وقال إن القرار "قائم على مؤتمر صحفي لم يذكر فيه ما ذكر في سبب الإيقاف عن العمل."

وأكد النصف أن "كتاب الإيقاف (عن العمل) يركز على أني قلت إني ذاهب للتوقيع على العقد.. بينما المؤتمر كان لتفنيد ما قيل عن أن الطائرات مصنوعة في الهند وانها سيئة... (المؤتمر الصحفي) كان لإيضاح حقائق."

من ناحية أخرى أبلغ مصدر مطلع في الخطوط الجوية الكويتية رويترز أن صفقة شراء الطائرات الخمس من الشركة الهندية "أقرب لأن تكون في مهب الريح" بسبب عامل الوقت مبينا أن مجلس إدارة الشركة الكويتية يعقد حاليا إجتماعا لدراسة تطورات الموقف.