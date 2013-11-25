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التضخم الكويتي يتراجع إلى 2.7% على أساس سنوي في أكتوبر

Mon Nov 25, 2013 1:44pm GMT
 
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25 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت وكالة الأنباء
الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن تضخم أسعار المستهلكين تراجع
قليلا في أكتوبر تشرين الأول.
    
التضخم (%)        أكتوبر 2013    سبتمبر 2013    أكتوبر 2012
 التغير الشهري           0.2           0.4           0.3
 التغير السنوي           2.7           2.9           2.5
    ملحوظة: قفزت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18
بالمئة من نفقات المستهلكين 3.5 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر
تشرين الأول وزادت 0.2 بالمئة عن الشهر السابق.
    توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في سبتمبر أيلول أن يبلغ
التضخم 3.4 بالمئة في المتوسط في 2013 وأربعة بالمئة في 2014.

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 