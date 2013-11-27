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رئيس الخطوط الكويتية الموقوف يقول إن الرئيس التنفيذي للشركة استقال

Wed Nov 27, 2013 9:08am GMT
 
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الكويت 27 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال سامي النصف رئيس شركة الخطوط الجوية الكويتية الموقوف عن العمل اليوم الأربعاء إنه علم أن الرئيس التنفيذي للشركة أحمد الكريباني استقال من منصبه وسط أزمة متصاعدة بسبب صفقة طائرات ايرباص.

وقال النصف في مؤتمر صحفي "علمت أن الرئيس التنفيذي للشركة قدم استقالته."

وكان سامي النصف رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية قال يوم الاثنين إنه تم إبلاغه بوقفه عن العمل بسبب خلاف حول صفقة شراء خمس طائرات ايرباص من جت ايروايز الهندية كانت الشركة تعتزم إتمامها.

وأبلغ مصدر في الخطوط الكويتية طلب عدم الكشف عن اسمه رويترز اليوم أن استقالة الكريباني جاءت لعدم ملاءمة أجواء العمل.

ولم يتسن لرويترز على الفور الاتصال بالكريباني للتعليق.

وذكرت الخطوط الجوية الكويتية يوم الإثنين إن مجلس إدارتها قرر وقف صفقة شراء خمس طائرات ايرباص 330-ايه مستعملة من جت ايروايز الهندية.

(تغطية صحفية أحمد حجاجي - تحرير نادية الجويلي)
 