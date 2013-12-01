وطنية الكويتية تعين الرئيس السابق لبتلكو مديرا للعمليات

دبي أول ديسمبر كانون الأول (رويترز) - عينت وطنية ثاني أكبر شركة اتصالات كويتية الأسترالي بيتر كالياروبولوس مديرا تنفيذيا للعمليات وذلك بعد ستة أشهر من استقالته من منافستها البحرين للاتصالات (بتلكو).

ويأتي ذلك عقب تعيين عبد العزيز فخرو رئيسا تنفيذيا في مارس آذار حيث تسعى وطنية - المملوكة بنسبة 92 بالمئة لشركة أريد القطرية - لوقف تراجع مطرد في الأرباح. وهبطت أرباح الشركة الكويتية ست مرات في الفصول السبعة الأخيرة.

ولم تصدر وطنية التي تعمل أيضا في الجزائر وتونس وجزر المالديف والأراضي الفلسطينية بيانا رسميا لوسائل الإعلام بشأن تعيين كالياروبولوس لكن اسمه على موقع الشركة الآن ضمن فريق الإدارة.