زين الكويت تريد الاحتفاظ بحصة أغلبية في وحدة البحرين بعد طرح أولي

من ماثيو سميث

دبي أول ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لزين الكويتية للاتصالات اليوم الأحد إن شركته تريد الاحتفاظ بحصة الأغلبية في وحدتها البحرينية بعد الطرح العام الأولي للوحدة لكنها لم تقر بعد شروط بيع الأسهم.

ويجب على زين البحرين طرح 15 بالمئة من أسهمها والإدراج في بورصة البحرين بنهاية العام.

وتملك زين حصة قدرها 56.3 بالمئة في زين البحرين لذا لن تستطيع الاحتفاظ بحصة أغلبية إذا باع المساهمون الحاليون أسهما في الطرح العام على أساس تناسبي.

وقال الرئيس التنفيذي سكوت جيجنهايمر للصحفيين على هامش مؤتمر في دبي إن شركته مازالت تناقش هل سيكون الإدراج أوليا أم ثانويا وعامل إضعاف القيمة.

وأضاف أن زين تفضل ألا تقل ملكيتها عن 50 بالمئة لأنها تريد الاحتفاظ بحصة مسيطرة.

ومن بين المساهمين الآخرين في زين البحرين رئيس مجلس إدارتها الشيخ أحمد بن علي عبد الله آل خليفة الذي يملك حصة قدرها 16.3 بالمئة وفودافون التي تملك 6.1 بالمئة بحسب شركة زاوية التابعة لتومسون رويترز.

ومنحت البحرين ثاني رخصة لتشغيل الهاتف المحمول لزين في 2003 منهية احتكار البحرين للاتصالات (بتلكو) للسوق المحلية وكانت الوحدة تخطط لإجراء طرح عام أولي في 2008 لكنها أرجأت العملية.