مقدمة 1-الخطوط الكويتية تشتري 25 طائرة ايرباص وتستأجر 12 أخرى

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الكويت 2 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الاثنين إنها وقعت عقدا مع شركة إيرباص لشراء 25 طائرة جديدة وتأجير 12 طائرة جديدة أخرى.

وقالت الشركة الحكومية الكويتية في بيان إن هذا التوقيع جاء "بعد دراسة متأنية لكافة العروض وبعد الحصول على الموافقات الحكومية اللازمة".

وذكر البيان أن الشركة ستبدأ في استلام الطائرات الجديدة في الربع الثاني من 2014.

ولم تذكر الشركة تفاصيل بشأن أنواع الطائرات أو تكلفة الصفقة لكنها قالت إنها ستعقد مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء.

وكانت الخطوط الكويتية قالت في مايو ايار إنها وقعت اتفاقا مبدئيا مع ايرباص لشراء 25 طائرة جديدة مع خيار لشراء عشر طائرات أخرى. وقالت إن الطلبية ستشمل 15 طائرة ايه-320 نيو وعشر طائرات ايه350-900 إكس.دبليو.بي.

وتريد الشركة إخراج 11 طائرة من الخدمة من أسطولها الذي يضم 17 طائرة ويبلغ متوسط عمر طائراته 18 عاما.