ملخص-الخطوط الكويتية تتوقع تسلم 25 طائرة من إيرباص بين 2019-2022
الكويت 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - شركة الخطوط الجوية الكويتية:
- مستشارة للخطوط الكويتية: سنشتري 15 طائرة ايرباص ايه-320 نيو و10 طائرات ايه-350 نيو والتسليم بين 2019-2022.
- مستشارة للخطوط الكويتية: سنستأجر 7 طائرات ايه-320 إس.إي.أو و5 طائرات ايه-330.
- مستشارة للخطوط الكويتية: تمويل صفقة الطائرات من رأس المال والبنوك وقد نصدر صكوكا أو سندات.
- مستشارة للخطوط الكويتية: دفعنا بالفعل "نسبة" من قيمة صفقة إيرباص.
- الخطوط الكويتية: لم يتم البت في استقالة الرئيس التنفيذي بعد.
- الخطوط الكويتية: سوف نتسلم الطائرات المؤجرة في الربع الأخير من 2014.
(تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - تحرير عبد المنعم هيكل)
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