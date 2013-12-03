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ملخص-الخطوط الكويتية تتوقع تسلم 25 طائرة من إيرباص بين 2019-2022

Tue Dec 3, 2013 10:40am GMT
 
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الكويت 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - شركة الخطوط الجوية الكويتية:

- مستشارة للخطوط الكويتية: سنشتري 15 طائرة ايرباص ايه-320 نيو و10 طائرات ايه-350 نيو والتسليم بين 2019-2022.

- مستشارة للخطوط الكويتية: سنستأجر 7 طائرات ايه-320 إس.إي.أو و5 طائرات ايه-330.

- مستشارة للخطوط الكويتية: تمويل صفقة الطائرات من رأس المال والبنوك وقد نصدر صكوكا أو سندات.

- مستشارة للخطوط الكويتية: دفعنا بالفعل "نسبة" من قيمة صفقة إيرباص.

- الخطوط الكويتية: لم يتم البت في استقالة الرئيس التنفيذي بعد.

- الخطوط الكويتية: سوف نتسلم الطائرات المؤجرة في الربع الأخير من 2014.

(تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - تحرير عبد المنعم هيكل)
 