مقدمة 1-الخطوط الكويتية: صفقة ايرباص تشمل 15 طائرة ايه-320 نيو و10 طائرات ايه-350

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الكويت 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الثلاثاء إنها تعتزم تمويل صفقة الطائرات التي وقعتها أمس مع ايرباص والتي تتضمن شراء 25 طائرة جديدة وتأجير 12 طائرة جديدة أخرى من رأسمال الشركة مع الحصول على تمويل من كونسورتيوم يضم بنوكا محلية ودولية وإمكانية إصدار سندات أو صكوك.

وقالت أماني بروسلي مستشارة الخطوط الكويتية في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن صفقة الشراء تشمل 15 طائرة من طراز ايه-320 نيو وعشر طائرات ايه-350-900 التي وصفتها بأنها "من الطراز الحديث وتكنولوجيا جديدة." وسيجري تسليم الطائرات بدءا من عام 2019 وحتى نهاية 2022.

أما الطائرات المؤجرة والتي سيجري تسليمها من الربع الأخير من 2014 حتى 2015 فتضم خمس طائرات من طراز ايه-330–200 عريضة البدن وسبع طائرات ايه-320 إس.إي.أو.

وقالت بروسلي إن جزءا من الصفقة سيتم تمويله من رأسمال الشركة الحكومية والجزء الباقي سيكون من خلال الحصول على تمويل مصرفي "وبالتأكيد سيكون هناك اصدار سندات أو صكوك على حسب قرار مجلس الإدارة وعلى حسب توصية الجهات الفنية المالية المتخصصة."

وفي ردها على سؤال حول البنوك التي ستشترك في تمويل الصفقة قالت إن بعضها سيكون بنوكا كويتية والبعض الآخر أجنبيا "وسيكون بالتأكيد هناك أكثر من جهة.. لأن حجم الصفقة يتطلب أن يكون هناك كونسورتيوم من البنوك مع بنك قائد."

وقالت بروسلي إن "فترة السداد تمتد من 2013 .. وتنتهي مع استلام آخر دفعة في عام 2022."

وأبلغت رويترز عقب المؤتمر الصحفي أن الشركة الكويتية دفعت "نسبة" لم تحددها من قيمة الصفقة لايرباص كمقدم.