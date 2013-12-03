أنجولا تتوقع أن تبقي أوبك سقف إنتاجها بلا تغيير في اجتماع الأربعاء
فيينا 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال وزير النفط الأنجولي خوسيه دي فاسكونسيلوس للصحفيين اليوم الثلاثاء إنه من المحتمل أن تترك منظمة أوبك السقف المستهدف لإنتاجها والبالغ 30 مليون برميل يوميا بلا تغيير حينما تجتمع يوم الأربعاء.
وكان فاسكونسيلوس تحدث لدى وصوله فيينا لحضور اجتماع المنظمة وقال "هذا الاجتماع سيكون سهلا. لأن السوق متوازنة والسعر لا بأس به."
وسئل هل يتوقع ان تناقش المنظمة احتمال رفع الحصة الانتاجية لإيران فرد بقوله "إيران تسير ببطء ومن ثم فلا مشكلة في ذلك."
(إعداد محمد عبد العال للنشرة العربية)
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