مصادر: جلوبل ستعين مصرفيا سابقا بباركليز مديرا للمصرفية الاستثمارية

من دينش ناير

دبي 4 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت أربعة مصادر مصرفية اليوم الأربعاء إن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) سيعين مايكل هيلو المصرفي السابق في بنك باركليز مديرا للمصرفية الاستثمارية في إطار سعي الشركة الكويتية للعودة للنمو عقب اتفاق لإعادة هيكلة الدين.

واضيرت جلوبل وهي من أكبر شركات الاستثمار في الشرق الأوسط كثيرا جراء الأزمة المالية العالمية في 2009 التي نالت من اسواق الدين وقادت لانخفاض حاد في قيم الأصول. وانتهت الشركة من خطة لإعادة هيلكة ديون قيمتها 1.7 مليار دولار في يوليو تموز.

وأحجمت جلوبل عن التعقيب على تعيين هيلو ولم يتسن الاتصال به للتعليق. وقال مصدر ان تعيينه ينتظر موافقة الهيئة الرقابية على ان يشغل المنصب في مطلع العام المقبل.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمائها ان جلوبل التي شطبت اسهمها في البورصة وتخلصت من جميع ديونها بعد إعادة الهيكلة تسعى لتنشيط عملياتها وإن تعيين هيلو جزء من خطة لدعم الانشطة الرئيسية.

وذكر مصدر مصرفي بارز "من الواضح ان جلوبل تتجاوز الماضي ويبدو ان الاهتمام سينصب على تنمية الانشطة بعد إعادة الهيكلة."

وفي سبتمبر ايلول عينت جلوبل راؤول بيناكاردي مديرا للاصول وإدارة الثروات وهو مصرفي محنك سبق أن عمل في بنوك كبرى من بينها بنك دويتشه ومورجان ستانلي وتدير جلوبل أصولا تصل لنحو أربعة مليارات دولار.

انضم هيلو لباركليز في 2010 وأدار المؤسسات المالية للبنك في الشرق والأوسط وشمال افريقيا. وكان استقال من مكتب البنك البريطاني في دبي في وقت سابق من العام.