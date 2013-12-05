نمو الإقراض المصرفي الكويتي في أكتوبر الأعلى منذ نوفمبر 2009

5 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات لبنك الكويت المركزي تسارع نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 10.6 بالمئة على أساس سنوي في نهاية أكتوبر تشرين الأول مقارنة مع 9.6 بالمئة في الشهر السابق. ونما الإقراض المصرفي للقطاع الخاص 6.9 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول وهو أسرع ايقاع منذ نوفمبر تشرين الثاني 2009 وبعد زيادة 4.9 بالمئة في سبتمبر أيلول. المعروض النقدي (%) أكتوبر 2013 سبتمبر 2013 أكتوبر 2012 التغير السنوي (ن1) 19.0 20.8 14.5 التغير السنوي (ن2) 10.6 9.6 6.0 التغير السنوي (ن2-ن1) 7.9 6.1 3.5 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 6.9 4.9 3.7 الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 8.125 8.110 7.400 التغير السنوي (%) 9.8 13.7 17.2 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)