الكويت تتبرع بمبلغ 500 مليون دولار لدعم الوضع الإنساني في سوريا

الكويت 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تبرع بلاده بمبلغ 500 مليون دولار من القطاعين الحكومي والأهلي لدعم الوضع الإنساني في سوريا.

جاء ذلك في كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا المنعقد حاليا في الكويت ويحضره الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير دينا عادل)