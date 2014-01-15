رئيس وزراء لبنان يناشد المجتمع الدولي مساعدة بلاده لتحمل أعباء اللاجئين السوريين

الكويت 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - ناشد رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي اليوم الأربعاء المجتمع الدولي مساعدة بلاده في تحمل أعباء اللاجئين السوريين في ظل استمرار الحرب الأهلية الدائرة هناك.

جاء ذلك في كلمته أمام المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا المنعقد حاليا في الكويت ويحضره الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون.

وأضاف ميقاتي "أظهرت الدراسات التي أجريت على سنوات 2012-2014 تقلصا في الناتج المحلي يقدر بمبلغ 7.5 مليار دولار وكلفة على الخزينة تقدر بمبلغ 5.1 مليار دولار تشمل 3.6 مليار دولار نفقات مباشرة جراء تغطية خدمات للنازحين و1.5 مليار دولار تقلصا في عائدات الخزينة الناتجة عن تراجع النمو الاقتصادي."

وأكد أن "ضغط النزوح" ازداد على أبناء المجتمع اللبناني الأكثر ضعفا ما جعلهم "يتنافسون على لقمة العيش مع اخوانهم السوريين مما أدى لتراجع في مستويات الأجور وارتفاع معدل البطالة."