مصادر: ثلاثة عروض في مزاد لبيع شركة دي.إي.ايه الألمانية للطاقة

فرانكفورت 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز إن من المتوقع تقديم ثلاثة عروض أولية لشراء شركة دي.إي.ايه للنفط والغاز التابعة لمجموعة ار.دبليو.إي ثاني أكبر شركة مرافق في ألمانيا.

وقال اثنان من المصادر إن العروض التي من المتوقع تقديمها يوم الإثنين المقبل ستقيم دي.إي.ايه بنحو أربعة مليارات يورو (5.44 مليار دولار) أي بأقل من الخمسة مليارات التي قالت المصادر إن ار.دبليو.إي كانت تستهدفها.