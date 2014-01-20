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شل تبيع حصصا في مشروع أسترالي للغاز المسال

Mon Jan 20, 2014 8:27am GMT
 
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لندن 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة النفط العملاقة رويال داتش شل اليوم الاثنين إنها اتفقت على بيع حصص صغيرة في مشروع للغاز الطبيعي المسال ومشروع مشترك يتصل به في أستراليا مقابل 1.14 مليار دولار وذلك إلى الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية.

وقال بن فان بوردن الرئيس التنفيذي للشركة في بيان "ستظل شل مشاركا رئيسيا في قطاع الطاقة الأسترالي. لكننا نركز استثماراتنا حيث نستطيع تحقيق أقصى قيمة مضافة برأسمال شل والتكنولوجيا التي تملكها."

وقالت شل إنها ستبيع ثمانية بالمئة في المشروع المشترك ويتستون-إياجو و6.4 بالمئة في مشروع ويتستون للغاز الطبيعي المسال بولاية أستراليا الغربية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 