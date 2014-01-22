الببلاوي لصحيفة: الدعم الكويتي لا يلبي طموحات المصريين لكننا نتفهم الأسباب

الكويت 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - نقلت صحيفة النهار الكويتية عن رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي قوله إن الدعم الكويتي لبلاده التي تعاني من مشاكل اقتصادية لا يلبي طموحات المصريين لكنه ابدى تفهمه للاسباب السياسية لذلك.

وأضاف الببلاوي للصحيفة إن مصر ترى أن علاقتها مع الكويت هامة وعميقة جدا سياسيا واقتصاديا "لهذا كله كان الدعم الكويتي لمصر بعد ثورة 30 يونيو وحتى الآن غير مرض لطموحات المصريين ونحن نتفهم الاسباب السياسية وراء ذلك."

كانت الكويت واحدة من ثلاث دول عربية إلى جانب السعودية والإمارات قدمت دعما سياسيا واقتصاديا كبيرا لمصر ما أظهر قبول دول الخليج لعزل الجيش للرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية ضده.

وأعلنت الكويت في يوليو تموز الماضي أنها ستقدم مساعدات لمصر بقيمة أربعة مليارات دولار وذلك بعد تعهدات مماثلة من السعودية والإمارات.

وتشمل المساعدات الكويتية وديعة بقيمة ملياري دولار بالبنك المركزي المصري ومليار دولار أخرى منحة لا ترد إضافة إلى نفط ومشتقات نفطية بقيمة مليار دولار كمنحة.