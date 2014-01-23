الكويت تحاول إعادة تشغيل مصافي النفط الثلاث بعد إغلاقها

الكويت 23 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مسؤول نفطي كويتي اليوم الخميس لرويترز إن مصافي النفط الثلاث في الكويت تم إغلاقها أمس صباحا بسبب انقطاع التيار الكهربائي مبينا أن السلطات تحاول الآن إعادة تشغيلها من جديد.

وقال خالد العسعوسي المتحدث الرسمي باسم شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية التي تمتلك المصافي الثلاث إن إغلاق المصافي الثلاث تسبب في وقف كامل لعمليات تكرير النفط في المصافي التي تبلغ طاقتها الانتاجية 930 ألف برميل يوميا.

وأضاف العسعوسي أن الشركة بدأت عمليات إعادة التشغيل فور عودة التيار الكهربائي بعد أقل من ساعة من الإنقطاع مشيرا إلى ان العودة للتشغيل "الأمثل" للمصافي سيتسغرق وقتا سيزيد عن 48 ساعة من الإغلاق الذي بدأ في الساعة العاشرة والنصف صباحا أمس بتوقيت الكويت (07:30 بتوقيت جرينتش).

وأكد أن الشركة نجحت في بدء تشغيل مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله وبدأ ضخ النفط فيهما بالفعل لكنها لازالت تحاول تشغيل مصفاة الشعيبة.