مقدمة 1-مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت تعاود العمل بطاقتها الكاملة

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الكويت 24 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال متحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية إن مصفاة ميناء الأحمدي أكبر مصافي النفط الثلاثة في الكويت عادت للعمل بطاقتها الكاملة اليوم الجمعة بعد توقف عمل المنشآت الثلاثة بسبب انقطاع الكهرباء هذا الأسبوع.

وقال المتحدث إن مصفاة ميناء الأحمدي -وطاقتها 460 ألف برميل يوميا- عادت لتعمل بكامل طاقتهما في وقت مبكر اليوم.

وأضاف المتحدث إن مصفاة ميناء عبد الله -وطاقتها 270 ألف برميل يوميا- ومصفاة الشعيبة -وطاقتها 200 ألف برميل يوميا- تعملان بنحو 60 بالمئة من طاقتهما. ومن المتوقع أن تعودا للعمل بالطاقة القصوى يوم السبت.

وكانت المصافي الثلاث توقفت عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء يوم الأربعاء وقامت شركة البترول الوطنية الكويتية ببطء بإعادة تشغيلها.

وتبلغ الطاقة الإجمالية للمصافي الثلاثة نحو 930 ألف برميل يوميا. واستخدمت الكويت احتياطياتها حتى لا تتعطل الصادرات.