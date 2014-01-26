صحيفة: أداء الصندوق السيادي الكويتي يتفوق على نظرائه

الكويت 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت صحيفة الجريدة الكويتية اليوم الأحد إن أداء الهيئة العامة للاستثمار الصندوق السيادي لدولة الكويت عضو منظمة أوبك تفوق "بقدر كبير" على العديد من نظرائه من الصناديق السيادية الأخرى.

ونقلت صحيفة الجريدة عن الهيئة قولها ردا على سؤال لأحد النواب بالبرلمان "نتائج محفظة صندوق احتياطي الأجيال تعتبر ايجابية والخسارة المحققة أو غير المحققة في أحد الاستثمارات لا تنسحب على كل استثمارات صندوق احتياطي الأجيال."

ورفضت الهيئة الافصاح عن المبلغ المتوافر حاليا لاحتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام وكيفية تقييم استثماراته تفاديا لما قالت إنه "مساس بمصالح الدولة الاقتصادية."

وتدير الهيئة التي لا تنشر تفاصيل استثماراتها أصولا بقيمة 386 مليار دولار بحسب بيانات لمعهد صناديق الثروة السيادية وهو ما يضعها في المرتبة السادسة عالميا وتملك حصصا في شركات كبرى مثل بي.بي وفودافون واتش.اس.بي.سي.

وتقوم الهيئة باستثمار معظم أموال صندوق احتياطي الأجيال القادمة في الأسواق الخارجية.

ورفعت الحكومة الكويتية من العام الماضي نسبة المستقطع من الإيرادات العامة لاحتياطي الأجيال القادمة إلى 25 بالمئة بدلا من عشرة بالمئة وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا على عجز الدولة عن استثمار هذه الأموال في البنية التحتية وتحقيق أهداف خطة التنمية.

وقالت هيئة الاستثمار إنها تتبع منذ 2005 استراتيجية ترتكز على "زيادة الاستثمارات في الدول الأعلى نموا والاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدول ذات الاقتصادات الناشئة كما كان التوجه نحو تخفيض معدلات المخاطرة ... والتقليل من حدة التذبذب في أداء صندوق احتياطي الأجيال والتركيز على الاستثمارات طويلة الاجل."