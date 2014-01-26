مصفاتان كويتيتان تعملان بنسبة 65% من طاقتهما

الكويت 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال المتحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية إن اثنتين من مصافي التكرير الثلاث التي تملكها الشركة تعملان بنسبة 65 بالمئة من طاقتهما وذلك بعد توقف مفاجئ الأسبوع الماضي.

وأضاف المتحدث خالد العسعوسي أن مصفاة الشعيبة تعمل حاليا بمعدل 145 ألف برميل يوميا بينما قدرتها الإنتاجية 200 ألف برميل يوميا مشيرا إلى أن المصفاة ستحتاج بعض الوقت لتعود للعمل بطاقتها القصوى لأنها الأقدم بين الثلاثة.

وأوضح أن مصفاة ميناء عبد الله تعمل بمعدل 160 ألف برميل يوميا بينما قدرتها 270 ألف برميل متوقعا عودتها للعمل بطاقتها الكاملة في غضون 24 ساعة.

ومصفاة الأحمدي هي الوحيدة التي تعمل بطاقتها الكاملة حاليا.