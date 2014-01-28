باسل مناصرة رئيسا تنفيذيا لزين جنوب السودان

وأوضحت الشركة في بيان تلقت رويترز نسخة منه أن لمناصرة 13 عاما من الخبرة التنفيذية في قطاع الاتصالات وقالت "إنه من القيادات التنفيذية التي شغلت بنجاح العديد من المناصب العليا الأساسية ضمن مجموعة زين منذ انضمامه للشركة في العام 2000."