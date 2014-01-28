متحدث: مصفاة الشعيبة الكويتية تعمل بنسبة 90% وميناء عبدالله 60%

الكويت 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال المتحدث الرسمي باسم شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية اليوم الثلاثاء إن مصفاة الشعيبة تعمل حاليا بنسبة 90 في المئة من طاقتها القصوى ومصفاة ميناء عبدالله بنسبة 59.3 في المئة وذلك بعد توقف جميع المصافي الثلاث التي تمتلكها الشركة الأسبوع الماضي بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

ومصفاة الأحمدي هي الوحيدة حاليا التي تعمل بطاقتها الكاملة البالغة 460 ألف برميل يوميا.

وتبلغ الطاقة الإجمالية للمصافي الثلاث نحو 930 ألف برميل يوميا. وتستخدم الكويت احتياطياتها كي لا تتعطل الصادرات.

وأضاف المتحدث خالد العسعوسي أن مصفاة الشعيبة تعمل حاليا بمعدل 180 ألف برميل يوميا بينما قدرتها الإنتاجية 200 ألف برميل يوميا متوقعا أن تعود المصفاة لطاقتها الانتاجية القصوى اليوم.