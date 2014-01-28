البورصة المصرية ترتفع بعد موافقة الجيش على ترشيح السيسي وتعافي الامارات

من نادية سليم

دبي 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفعت البورصة المصرية لأعلى مستوياتها في 44 شهرا اليوم الثلاثاء بعدما وافق الجيش على ترشيح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي لمنصب رئيس الجمهورية بينما صعدت بورصتا الامارات ليتوقف هبوط استمر جلستين.

ووافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ترشح المشير السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة وتبدو فرصه للفوز مرتفعة حيث ينظر إليه كثير من المصريين كأفضل خيار للاستقرار السياسي.

وقال محمد رضوان مدير المبيعات الدولية لدى فاروس للأوراق المالية في القاهرة "لم يعلن السيسي بعد رسميا ترشحه للرئاسة لكن جميع الطرق تؤدي إلى هذا الاتجاه باعتباره مطلبا شعبيا.

"يشعر الناس بمزيد من الارتياح للسيسي كرئيس عن أي شخص آخر نظرا للاحساس بالاستقرار."

وتدعمت المعنويات أيضا بقول وزير المالية أحمد جلال إن الحكومة الإنتقالية ستطلق قريبا الحزمة الثانية من التحفيز وهي مثل الحزمة الأولى تقريبا وقوامها 30 مليار جنيه (4.3 مليار دولار).

ورغم مقتل ضابط كبير في وزارة الداخلية اليوم يشعر كثير من المستثمرين بأن مستويات العنف السائدة يمكن تقبلها. وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.5 في المئة إلى 7368 نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ مايو آيار 2010.

وارتفع سهم المجموعة المالية-هيرميس 3.3 في المئة بعدما أعلن بنك الاستثمار أنه يرتب ثلاث عمليات طرح عام أولي للأسهم بقيمة مجمعة تزيد عن 300 مليون دولار هذا العام وذلك في أول عمليات طرح عام من نوعها في البلاد منذ 2010.