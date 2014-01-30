مصافي النفط الكويتية الثلاث تعود للعمل بشكل طبيعي

الكويت 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال المتحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الخميس إن مصافي النفط الثلاث التي تملكها الشركة عادت للعمل بشكل طبيعي بعد توقفها قبل نحو أسبوع بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وتسبب انقطاع الكهرباء في 22 يناير كانون الثاني في إغلاق المصافي الثلاث في البلد عضو منظمة أوبك والذي اضطر لاستخدام الوقود المخزون للمحافظة على مستوى الصادرات.

وتبلغ الطاقة الإجمالية للمصافي الثلاث نحو 930 ألف برميل يوميا منها 200 ألف لمصفاة الشعيبة و270 ألفا لمصفاة ميناء عبد الله و460 ألفا لمصفاة الأحمدي.