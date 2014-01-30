مجلس الوزراء الكويتي يوافق على موازنة 2014-2015

الكويت 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - وافق مجلس الوزراء الكويتي اليوم الخميس على موازنة 2014-2015 ورفعها لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح ومجلس الأمة (البرلمان) لمناقشتها واعتمادها.

وتتضمن ميزانية الدولة لعام 2014-2015 مصروفات قدرها 21.9 مليار دينار (77.4 مليار دولار) وإيرادات متوقعة 20.06 مليار دينار.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح قوله إن المجلس ناقش تقريرا حكوميا تضمن "مؤشرات تستوجب المبادرة إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة تستهدف معالجة أوجه الخلل القائمة وتدارك الأمر بتصحيح مسار الموازنة تجنبا للتداعيات والمخاطر المحتملة على حاضر البلاد ومستقبلها."