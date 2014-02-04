مقدمة 1-رئيس وزراء ايطاليا: الكويت ستستثمر 500 مليون يورو في ايطاليا

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الكويت 4 فبراير شباط (رويترز) - قال رئيس الوزراء الايطالي إنريكو ليتا اليوم الثلاثاء إن صندوق الثروة السيادي للكويت سيستثمر 500 مليون يورو (676 مليون دولار) في الشركات الايطالية بالتنسيق مع صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإيطالي.

كان جهاز قطر للاستثمار وقع اتفاقات مماثلة العام الماضي للاستثمار في شركات ايطالية تعمل في قطاعات الأزياء والغذاء والسياحة واتفاقا منفضلا مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وتنشئ الكويت وايطاليا شركة برأسمال 2.5 مليار يورو ويساهم صندوق الاستثمار الاستراتيجي لايطاليا بنسبة 80 بالمئة والباقي من الصندوق الكويتي.

وقال ليتا خلال مؤتمر صحفي في الكويت ضمن جولة خليجية تهدف لجذب الاستثمار إلى ايطاليا "هذا تطور مهم واستثنائي يمنح بلادنا الثقة."

وقال صندوق الثروة الاستراتيجي إن الاتفاق سيوقع رسميا في مارس آذار.