مسؤول: الكويت تدرس مشروعا مع السعودية لإنتاج 80 ألف ب/ي من النفط الثقيل
الكويت 5 فبراير شباط (رويترز) - قال علي الشمري الرئيس التنفيذي لشركة نفط الخليج الكويتية اليوم الأربعاء إن الشركة الحكومية تدرس مع الجانب السعودي تنفيذ مشروع لإنتاج 80 ألف برميل من النفط الثقيل يوميا بحلول عام 2022 من المنطقة المحايدة بين البلدين.
وقال علي الشمري لرويترز إن الشركة تعتزم تنفيذ مشروع مع الجانب السعودي بكلفة مليار دولار لتجميع الغاز المصاحب لإنتاج النفط.
وتتولى الشركة الكويتية لنفط الخليج التابعة لمؤسسة البترول الكويتية إدارة حصة الكويت من موارد النفط والغاز بالمنطقة المحايدة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
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