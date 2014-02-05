مقدمة 1-الكويت تدرس مشروعا مع السعودية لإنتاج 80 ألف ب/ي من النفط الثقيل
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الكويت 5 فبراير شباط (رويترز) - قال علي الشمري الرئيس التنفيذي لشركة نفط الخليج الكويتية اليوم الأربعاء إن الشركة الحكومية تدرس مع شركة شيفرون التي تمثل الجانب السعودي تنفيذ مشروع مشترك لإنتاج 80 ألف برميل من النفط الثقيل يوميا بحلول عام 2022 من منطقة الوفرة بالمنطقة المحايدة بين البلدين.
وقال علي الشمري لرويترز "الخطوات الآن في مرحلة الدراسات المكمنية وبناء النموذج الهندسي ونتوقع ان يتم اتخاذ القرار النهائي في الربع الأول من 2016."
وأوضح أن الشركة تعتزم تنفيذ مشروع مع الجانب السعودي بكلفة مليار دولار لتجميع الغاز المصاحب لإنتاج النفط.
وأكد الشمري أن مشروع تجميع الغاز "يقضي على المشاكل الصناعية ويستفاد منه في الاستخدامات الصناعية."
وتتولى الشركة الكويتية لنفط الخليج التابعة لمؤسسة البترول الكويتية إدارة حصة الكويت من موارد النفط والغاز بالمنطقة المحايدة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
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