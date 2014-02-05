مقدمة 1-الكويت تدرس مشروعا مع السعودية لإنتاج 80 ألف ب/ي من النفط الثقيل

الكويت 5 فبراير شباط (رويترز) - قال علي الشمري الرئيس التنفيذي لشركة نفط الخليج الكويتية اليوم الأربعاء إن الشركة الحكومية تدرس مع شركة شيفرون التي تمثل الجانب السعودي تنفيذ مشروع مشترك لإنتاج 80 ألف برميل من النفط الثقيل يوميا بحلول عام 2022 من منطقة الوفرة بالمنطقة المحايدة بين البلدين.