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الكويت تحقق 14.3 مليار دينار فائضا في 9 أشهر

Sun Feb 9, 2014 2:15pm GMT
 
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الكويت 9 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد أن الكويت عضو منظمة أوبك حققت فائضا فعليا قدره 14.3 مليار دينار (50.7 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من ميزانية 2013-2014.

وأوضحت البيانات التي نشرت بموقع وزارة المالية على الانترنت أنه وحتى نهاية ديسمبر كانون الأول الماضي بلغت الإيرادات الفعلية نحو 24 مليار دينار والمصروفات 9.6 مليار دينار.

وبلغت الالتزامات الفعلية نحو ستة مليارات دينار. والالتزمات الفعلية هي المبالغ التي تقتطع لصندوق الأجيال القادمة وتساوي 25 بالمئة من الإيردات العامة.

(الدولار = 0.2823 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 